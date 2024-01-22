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18:01, 22 января 2024Культура

Валерий Меладзе отменил еще один концерт

Певец Валерий Меладзе отменил концерт в Узбекистане

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Эстрадный певец Валерий Меладзе отменил еще один концерт после новостей о семейной трагедии. Об этом говорится в Telegram-канале «iTicket.UZ».

Артист перенес концерт в Узбекистане с января на февраль. «Концерт, который был запланирован на 22 января, переносится на 7 февраля. Администрация приносит свои извинения», — говорится в сообщении.

20 января Валерия Меладзе сообщил о семейной трагедии — не стало его 90-летнего отца. Музыкант рассказал, что в связи с этим вынужден перенести свои ближайшие концерты. Певец должен был выступить в Алма-Ате 20, 23 и 25 января. Эти концерты перенесли на 2, 4 и 6 февраля. Выступление, запланированное в Ташкенте на 22 января, перенесено на 7 февраля.

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      Варвара Кошечкина
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