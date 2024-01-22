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16:54, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал взорвать следственный отдел и получил два года

В Соколе мужчина получил два года за угрозу взорвать следственный отдел

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В городе Сокол Вологодской области суд приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы 32-летнего местного жителя, который угрожал подорвать следственный отдел гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов дела следует, что мужчина 24 мая 2023 года в состоянии алкогольного опьянения с монтировкой ворвался в комнату общежития, где живет его бывшая супруга с ребенком. Его привлекли к уголовной ответственности.

В ходе расследования мужчина угрожал следователю взорвать отдел и вел себя агрессивно. Также он неоднократно высказывал угрозы применения насилия в отношении другого следователя.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся и принес извинения перед потерпевшими. Его отправят в колонию-поселение.

6 декабря 2023 года в Пермском крае осудили жителя Краснокамска, который систематически избивал проживавшую с ним беременную любовницу и угрожал ей физической расправой. Ему предстоит провести в колонии строгого режима семь лет.

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      Любовь Ширижик
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