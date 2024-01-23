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15:26, 23 января 2024Россия

36-летний россиянин оказался в полиции из-за нарисованных голых детей

Петербуржец захотел распечатать фото голых детей из аниме и оказался в полиции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 36-летний мужчина захотел распечатать в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Гранд Каньон» фото нарисованных голых детей из аниме и оказался в полиции, сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянин пришел в ТРК и поднялся на третий этаж, где расположен аппарат для печати снимков. Кто-то из посетителей заметил это и вызвал сотрудников вневедомственной охраны.

Петербуржца задержали. На карточках, которые у него нашли, обнаружили обнаженные дети из аниме. Житель Петербурга пояснил, что скачал их из интернета.

Полицейские провели профилактическую беседу с горожанином, а затем отпустили его. Получил ли он картинки обратно, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из маршрутки вытолкали пассажира со спущенными штанами, который во время поездки слишком тесно прижимался к женщинам. Следователи после просмотра видеоролика с выпроваживанием пассажира начали проверку.

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      Анна Щербакова
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