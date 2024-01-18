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14:43, 18 января 2024Россия

В Петербурге из маршрутки вытолкали пассажира со спущенными штанами

В Петербурге из маршрутки вытолкали пассажира, прижимавшегося к женщинам

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге из маршрутки вытолкали пассажира со спущенными штанами, который во время поездки слишком тесно прижимался к женщинам. Его действиями заинтересовались следователи, сообщает «Фонтанка».

В соцсетях до этого одна из очевидиц рассказала, что мужчина сел в маршрутку у станции метро «Проспект Большевиков» и вышел перед Янино-1 во Всеволожском районе Ленобласти. По ее словам, пассажир успел потрогать двух или трех женщин, которые были в салоне. Ему дали пощечину и выставили из транспортного средства.

Петербургские следователи после просмотра видеоролика с выпроваживанием пассажира начали проверку.

«В социальных медиа сообщалось о попытках совершения мужчиной азиатской внешности противоправных действий сексуального характера в отношении женщин в общественном транспорте Санкт-Петербурга», — разъяснили в пресс-службе городского управления СКР.

Мужчину успели сфотографировать. Пользователи в соцсетях отметили, что раньше видели его в Янино.

Ранее сообщалось, что в Северске Томской области мужчины избили водителя маршрутки, который отказался пускать их с пивом в салон.

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      Анна Щербакова
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