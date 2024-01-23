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09:47, 23 января 2024Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио снялась в бикини и восхитила фанатов

Фото: @mhternes / @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини черного цвета. В качестве аксессуаров она выбрала несколько сияющих браслетов и солнцезащитные очки. Кроме того, на некоторых кадрах она примерила черную бейсболку.

Поклонники оценили внешний вид бывшего «ангела» Victoria's Secret в комментариях под постом. «Шикарная», «Выглядишь фантастически», «Невероятная фигура», «Красотка», «Безупречная», — высказывались они.

Ранее также Алессандра Амбросио попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже в Бразилии. Тогда модель искупалась в океане в разноцветном микробикини, дополнив яркий купальник ожерельем в виде ракушек.

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      Мария Винар
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