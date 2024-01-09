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10:48, 9 января 2024Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в ярком микробикини

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже в Бразилии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Бывший ангел Victoria's Secret искупалась в океане в разноцветном микробикини, дополнив яркий купальник ожерельем в виде ракушек. При этом волосы 42-летняя манекенщица распустила, а от макияжа отказалась. Среди прочего знаменитость надела небольшие серьги кольца и солнцезащитные очки с прямоугольной оправой.

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Известно, что Амбросио отдыхала на пляже вместе с семьей.

В декабре 2023 года Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для журнала Vogue. Тогда на одном размещенном черно-белом фото модель позировала в вязаном кардигане на голое тело.

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      Карина Черных
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