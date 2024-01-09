42-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в ярком микробикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже в Бразилии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Бывший ангел Victoria's Secret искупалась в океане в разноцветном микробикини, дополнив яркий купальник ожерельем в виде ракушек. При этом волосы 42-летняя манекенщица распустила, а от макияжа отказалась. Среди прочего знаменитость надела небольшие серьги кольца и солнцезащитные очки с прямоугольной оправой.

Известно, что Амбросио отдыхала на пляже вместе с семьей.

В декабре 2023 года Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для журнала Vogue. Тогда на одном размещенном черно-белом фото модель позировала в вязаном кардигане на голое тело.