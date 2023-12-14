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10:20, 14 декабря 2023Ценности

Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для Vogue

Фото: @alexanderbelph / @vogueczechoslavakia

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном черно-белом фото 42-летняя манекенщица позирует перед камерой в вязаном кардигане на голое тело. На другом снимке бывший «ангел» Victoria's Secret предстала на пляже полностью обнаженной, накинув на себя плед бежевого цвета. Кроме того, знаменитость примерила топ с заостренным низом и продемонстрировала трусы бренда Miu Miu, приспустив брюки с бедер.

Поклонники оценили данную съемку, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Очень красиво», «Все кадры замечательные», «Ты идеальна», «Идеальная женщина», «Выразительно, обаятельно и красиво», — высказывались они.

Ранее Алессандра Амбросио также показала фигуру в откровенном образе. Тогда манекенщица разместила серию снимков, на которых она позирует в нарядах, созданных в сотрудничестве с модным брендом Patbo. Так, на одном фото модель была запечатлена в сине-голубом бикини, верх которого выполнен из бисера.

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      Мария Винар
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