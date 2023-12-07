42-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини из бисера

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых она позирует в нарядах, созданных в сотрудничестве с модным брендом Patbo. На одном фото бывший «ангел» Victoria's Secret запечатлена в сине-голубом бикини, верх которого выполнен из бисера. Кроме того, знаменитость предстала в платье с глубоким декольте и костюме, состоящем из расклешенных брюк и кроп-топа с сияющими пайетками.

Поклонники оценили фотосессию звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Этот цвет тебе так идет!», «Красотка», «Как ты не стареешь?», «Как всегда потрясающая», «Самая лучшая модель в мире», — высказывались они.

Ранее Алессандра Амбросио снялась топлес для журнала Remix. Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась, сидя в прозрачном кресле, в черных колготках, декорированных серебряными цепями.

