42-летняя Алессандра Амбросио снялась топлес для журнала

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес для журнала Remix. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летний бывший «ангел» Victoria's Secret снялась, сидя в прозрачном кресле, в черных колготках, декорированных серебряными цепями. При этом на размещенном снимке видно, что манекенщица отказалась от бюстгальтера и прикрыла обнаженную грудь руками.

Помимо этого, звезде собрали волосы в высокий хвост и нанесли макияж в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила многочисленными аксессуарами и туфлями-лодочками на высоких каблуках.

Ранее в ноябре Алессандра Амбросио снялась в рекламе нижнего белья. Знаменитость запечатлели в ванной комнате с распущенными волосами.