56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа в рекламе косметики

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа в рекламе косметического бренда Sonsie Beauty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя звезда «Спасателей Малибу» поделилась видео, на котором она предстала в костюме белого цвета, состоящем из широких брюк и блузки. Кроме того, на ней был серый свитер.

В ролике знаменитость рассказала, что в настоящий момент ей нравится быть естественной, поскольку это заставляет ее чувствовать более «интимной и уязвимой». «Для меня истинная красота — это прославление подлинности... Я хочу выглядеть так, как я себя чувствую, а это означает заботу о себе внутри и снаружи», — заявила она.

В декабре сообщалось, что Памела Андерсон появилась на публике без косметики и привлекла внимание фотографов.