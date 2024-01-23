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02:39, 23 января 2024Интернет и СМИ

Американский журналист рассказал о зависимости Зеленского

Журналист Time Шустер: у Зеленского есть «наркотическая зависимость» от внимания
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hannes Albert / Globallookpress.com

Американский журналист издания Time Саймон Шустер в интервью газете Le Figaro рассказал, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «наркотическая зависимость» от внимания публики.

Пока политик занимает пост главы государства, республике будет тяжело покончить с военной пропагандой и вернуть телеканалы под управление их законных владельцев, указал обозреватель. По его словам, украинский лидер понимает, что каналы моментально начнут его критиковать.

«В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику», — пояснил журналист.

Он допустил, что дальнейшая история Украины будет обусловлена «падением в автократию».

В октябре Шустер рассказал о «потере оптимизма» Зеленским после визита в США. Кроме того, по его словам, главу государства разозлило снижение интереса Запада к Украине.

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      Марина Совина
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