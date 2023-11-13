Поведение Зеленского объяснили попыткой выглядеть храбрее

HT: Зеленский пытается выглядеть храбрее на фоне угрозы потери поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский хочет выглядеть храбрее на фоне возможной потери помощи со стороны США. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times (HT).

Отмечается, что по этой причине украинский лидер заявляет о способности Киева противостоять Москве без поддержки Вашингтона. «Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», — считает издание.

Ранее Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление в текущем и следующем году несмотря на трудности. По его словам, у войск есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.