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02:01, 23 января 2024Из жизни

Женщина снялась голой в ванной по просьбе спиритуалиста и пожалела

В Нигерии 20-летний спиритуалист шантажировал женщин их голыми видео

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Молодого человека, который представлялся женщинам спиритуалистом, просил их сняться голыми и шантажировал задержали в Нигерии. Об этом сообщает Within Nigeria.

20-летнего Эммануэля Эбеагбора арестовали в городе Уроми, штат Эдо. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что мужчина называл себя доктором Валоком и утверждал, что «обладает силой решать духовные и мирские проблемы».

Эбеагбор потребовал с пострадавшей 240 тысяч найр (23,5 тысячи рублей) в качестве платы за некие процедуры духовного очищения. Когда женщина перевела деньги на счет спиритуалиста, он попросил, чтобы она сняла, как принимает ванну, и прислала видео ему. Ролик якобы был нужен для проведения обряда очищения ее души. Молодой человек пообещал удалить запись сразу же после использования. Нигерийка согласилась и вскоре пожалела об этом.

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«Она сделала, как сказал подозреваемый. А спустя две недели он потребовал с нее 400 тысяч найр (39,2 тысячи рублей) и пригрозил, что опубликует запись в интернете», — рассказал комиссар полиции штата Фуншо Адегбойе.

Женщина сразу же обратилась в полицию. В телефоне Эбеагбора обнаружили не только видео женщины, написавшей заявление, но и других пострадавших. Более того, подозреваемый признался, что давно потерял счет жертвам своих мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что в Индии селяне поймали голых колдуна и ведьму. Их заподозрили в том, что они занимаются черной магией и что-то замыслили против жителей деревни.

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      Никита Савин
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