Белоруссия зафиксировала активность ВСУ на украинской границе

Погранкомитет Белоруссии: ВСУ возводит оборонительные позиции на границе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили возводить на границе с Белоруссией оборонительные позиции. О зафиксированной активности ВСУ сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов, пресс-релиз доступен в Telegram-канале ведомства.

«Касательно белорусско-украинского участка границы председатель Госпогранкомитета отметил, что обстановка сравнима с прошлогодней. По его словам, со стороны Украины — оборудование оборонительных позиций, в том числе в пунктах пропуска, которые сейчас не действуют, а также глубоко эшелонированное расположение укрупненных пограничных нарядов», — говорится в сообщении.

Молостов отметил, что для Белоруссии важно поддерживать целостность границы в условиях сложившегося на Украине кризиса.

10 января стало известно о систематическом нарушении украинцами государственной границы Белоруссии. По словам секретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде и направляют оружие в сторону Белоруссии, провоцируя белорусских солдат.