Биолог предупредил о вреде масла без запаха

Биолог Опарин связал растительное масло без запаха с развитием воспалений

Рафинированное растительное масло не делается вредным само по себе в процессе производства, хотя и может потерять некоторые витамины и микроэлементы, рассказал биолог, химик, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. О вреде масла без запаха он предупредил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Опарина, потеря витаминов не делает масло вредным и тем более опасным, поскольку производство включает в себя очистку от примесей и вредных веществ. Однако при этом, продолжил он, растительное масло без запаха содержит высокий уровень жирных кислот омеги-6, переизбыток которых он связал с развитием воспалений. «И речь не только о подсолнечном масле. Кукурузное, соевое, арахисовое масла также богаты жирными кислотами омега-6. Они и правда имеют потенциальную опасность вызывать воспалительные процессы в организме, особенно когда их количество в рационе превышает потребление жирных кислот омега-3», — сказал он.

Биолог предложил минимизировать в рационе растительные масла, а для создания баланса между омегой-6 и омегой-3 лучше чаще употреблять продукты, богатые жирными кислотами омега-3: свежую и консервированную рыбу (лосось, сардины), семена чиа и грецкие орехи.

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