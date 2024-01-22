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14:53, 22 января 2024Забота о себе

Россиян призвали не отказываться от хлеба

Нутрициолог Кузина: полный отказ от хлеба грозит дефицитом витаминов

Фото: Alexandra Kikot / Unsplash

Исключение хлеба из рациона грозит дефицитом полезных веществ, считает нутрициолог Екатерина Кузина. О вреде полного отказа от одного из самых популярных продуктов питания она предупредила в беседе с изданием aif.ru.

Кузина обратила внимание россиян на то, что врачи рекомендуют ограничить потребление мучных изделий из-за их калорийности, однако призвала полностью не отказываться от них. По словам специалистки, в хлебе содержится множество полезных веществ, которых нет в других продуктах питания, и его исключение из рациона грозит дефицитом витаминов и микроэлементов.

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Вместе с хлебом, как объяснила нутрициолог, человек получает витамины группы В, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, витамин Е, а также калий, магний, фосфор, железо, кобальт, хлор, ванадий. «Причем некоторые из этих элементов лучше усваиваются как раз из хлеба. Не случайно ведь хлеб включен в национальные рекомендации по питанию всех развитых стран. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять его не менее 25 граммов в сутки», — подчеркнула Кузина.

Ранее врач-диетолог Татьяна Селезнева призвала россиян отказаться от нескольких распространенных продуктов, которые считаются «мусорными» и вредят здоровью. В их число она включила сосиски, белый хлеб и пиво.

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      Наталья Обрядина
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