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13:35, 23 января 2024Путешествия

Блогерша описала поездку на лодке в Таиланде фразой «легкое изнасилование»

Известная российская блогерша и ведущая Мария Миногарова побывала в Таиланде и описала путь на курорт Панган фразой «легкое изнасилование». Своими впечатлениями она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Миногарова рассказала, что поездка на остров проходила на лодке. «Едешь до этого пирса, там в очереди с собаками, с детьми плавишься час, пока это корыто отплывет. Потом на корыте без кондиционера 50 минут на лавке», — пожаловалась россиянка.

По ее словам, по приезде на Панган туристам необходимо арендовать тук-тук (трехколесный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров, — прим. «Ленты.ру»), поездка на котором занимает около 40 минут. «Такое легкое путешествие», — сыронизировала Миногарова.

Ранее путешественник Юрий Малых назвал другой популярный у россиян курорт — Бали — психдиспансером для богатых русских. По его словам, на индонезийском острове отдыхают «папкины криптомиллиардеры» и «эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия».

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      Мария Борисова
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