BMW заподозрили в обмане

Reuters: власти Германии заподозрили BMW в занижении данных о выбросах у машин

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) заподозрило BMW в занижении данных о выбросах у своих машин. Об этом сообщает Reuters.

Власти начали официальное расследование против немецкого производителя автомобилей. Подозрения в обмане возникли из-за данных, касающихся кроссовера BMW X3 с двухлитровым дизельным двигателем. KBA предполагает, что для получения данных по эксплуатации автомобиля в реальных условиях BMW мог использовать нейтрализующее устройство, снижающее выбросы оксидов азота.

Ранее стало известно, что выхлопы от внедорожников (SUV) во всем мире оказались вреднее для планеты, чем деятельность многих крупных стран. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году 330 миллионов автомобилей этого класса произвели около одного миллиарда тонн углекислого газа.