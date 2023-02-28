Названа неожиданная опасность внедорожников

МЭА: выхлопы от внедорожников в мире превысили выбросы углерода многих крупных стран

Выхлопы от внедорожников (SUV) во всем мире оказались вреднее для планеты, чем деятельность многих крупных стран. Неожиданную опасность этого класса машин назвали специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем исследовании.

По данным МЭА, в 2022 году 330 миллионов таких автомобилей произвели около одного миллиарда тонн углекислого газа (CO2) — примерно такой суммарный углеродный след у Великобритании и Германии. Эксперты пояснили, что внедорожники крупнее и тяжелее обычных машин и расходуют в среднем на 20 процентов больше топлива. В МЭА также отметили, что рост продаж SUV в 2022 году повысил мировой спрос на нефть примерно на 30 процентов.

Несмотря на то что каждый шестой из проданных внедорожников был на электродвигателе, эксперты считают рост популярности безопасных для планеты машин недостаточным, чтобы компенсировать растущий расход масла и выбросы бензинового и дизельного автопарков.

«Электрические внедорожники также требуют более крупных аккумуляторов для их питания, поэтому растущий рынок электровнедорожников окажет дополнительное давление на цепочки поставок батарей и еще больше увеличит спрос на критически важные минералы, необходимые для производства элементов питания», — подчеркнули в МЭА.

Ранее выяснилось, что старые автомобильные покрышки наносят больший вред планете, чем выхлопы, — они выделяют в атмосферу в две тысячи больше вредных частиц. Кроме того, негативное воздействие на атмосферу от покрышек увеличивается пропорционально весу автомобиля. Из этого следует, что электромобили тоже наносят ощутимый вред планете — обычно они весят больше аналогичных машин с двигателями внутреннего сгорания.

