Бритни Спирс поделилась видео в прозрачном нижнем белье

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя поп-исполнительница предстала в комплекте нижнего белья, который состоял из зеленого атласного бюстгальтера и полупрозрачных черных трусов. Кроме того, она надела белые гольфы и угги песочного цвета. Также для своего образа Спирс подвела глаза черным карандашом и уложила волосы в высокий хвост.

В течение всего ролика знаменитость несколько раз приспускала с бедер трусы и поворачивалась к камере спиной.

Ранее певица Бритни Спирс поделилась обнаженным фото. Тогда звезда позировала на пляже, повернувшись к камере боком. При этом для съемки она полностью отказалась от одежды и нижнего белья, а интимные части тела прикрыла эмодзи в виде голубых алмазов.