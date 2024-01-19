Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото

Американская певица Бритни Спирс поделилась обнаженным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя поп-исполнительница позирует на пляже, повернувшись к камере боком. При этом для съемки она полностью отказалась от одежды и нижнего белья, а интимные части тела прикрыла эмодзи в виде голубых алмазов. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж.

«Только что приземлились во Французской Полинезии!» — подписала артистка пост, который набрал более 308 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram . В этот раз певица деактивировала аккаунт через несколько дней после того, как объявила, что больше никогда не будет заниматься музыкой и навсегда ушла из индустрии.