Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:30, 16 января 2024Культура

Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

Поп-певица Бритни Спирс удалила свою учетную запись в Instagram

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американская певица Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет The Mirror.

Поп-звезда неоднократно удаляла свою учетную запись в соцсети. В этот раз Спирс деактивировала аккаунт через несколько дней после того, как она объявила, что больше никогда не будет заниматься музыкой и навсегда ушла из индустрии.

В своей учетной записи артистка откровенно рассказывала о конфликтах в семье, публиковала видео с танцами и кадры с фотосессий.

Ранее Бритни Спирс опровергла сообщения о том, что работает над новым альбомом, а также пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию. По словам исполнительницы, она пишет новые песни только «по фану или по заказу».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я обещал, я сделал». Сгоревший склад Wildberries мог поджечь работник: он написал об этом до пожара

      Стало известно о массовых задержках доставок грузов из-за обстрелов хуситов

      Россиянка «лечила» 11-летнего сына наркотиками от зубной боли

      Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

      Туристки пришли в священное место Таиланда в шортах и разозлили местных жителей

      В России заметили рост числа сдающихся в плен солдат ВСУ

      Стало известно о сотнях работающих в интересах ВСУ спутников НАТО

      Женщина нашла медведя в подвале и убедила его уйти при помощи нафталина

      Моуринью уволили из «Ромы»

      Диетолог оценил плюсы и минусы популярной диеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости