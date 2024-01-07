Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию

Бритни Спирс заявила, что никогда не вернется в музыкальную индустрию

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опровергла сообщения о том, что работает над новым альбомом, а также пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Хочу чтобы вы знали, большинство новостей — мусор! Они говорят, что я обращаюсь к рандомным людям для записи нового альбома… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!» — заявила она.

По словам исполнительницы, она пишет новые песни только «по фану или по заказу». Спирс возмутилась слухами в СМИ, которые касаются ее творчества, и назвала их бредовыми.

Ранее Бритни Спирс поделилась откровенным видео из спальни. Певица разместила ролик, в котором она позировала перед зеркалом в комплекте нижнего белья, состоящем из кружевного бюстгальтера бело-коричневого цвета и черных трусов с маленькими цепями.