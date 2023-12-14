Бритни Спирс поделилась откровенным видео из спальни

Американская поп-исполнительница поделилась откровенным видео из спальни. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица разместила ролик, в котором она позирует перед зеркалом в комплекте нижнего белья, который состоит из кружевного бюстгальтера бело-коричневого цвета и черных трусов с маленькими цепями. При этом артистка надела черную шляпу и перчатки выше локтя. Также видно, что позади знаменитости находится кровать.

«Надела шляпу и перчатки — и сразу обрела характер», — подписала звезда пост.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс попыталась избавиться от нижнего белья на камеру. На протяжении всего ролика знаменитость немного приспускала трусы с бедер и поглаживала себя.

