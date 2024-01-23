Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:31, 23 января 2024Из жизни

Мужчина назвал свой пенис бесполезным и отрезал его

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании закончилось расследование дела мужчины из Уэльса, которого нашли в парке с отрезанными гениталиями. Об этом сообщает North Wales Live.

63-летнего Реджинальда Алана Роуча обнаружила в городе Бангор бывшая медсестра Маргарет Вебстер 6 ноября 2022 года. Мужчина лежал на траве без движения. Вебстер заметила, что его спортивные штаны испачканы кровью в районе паха. По ее словам, пострадавший стонал, а его пульс почти не прощупывался.

Прибывшие на место врачи обнаружили, что у Роуча отрезан пенис. Мужчину доставили в больницу, однако из-за большой кровопотери спасти его не удалось. Медики обратились в полицию. Вскоре стало ясно, что Роуч лишил себя гениталий самостоятельно. Выяснилось, что у мужчины были проблемы с психикой. Лечащий врач вспомнил, что в беседе с ним Роуч назвал свои гениталии бесполезными.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Родные мужчины рассказали, что в 2022 году он получил тяжелую травму головы и с тех пор не мог работать. Ему диагностировали шизофрению и раздвоение личности. Роуч считал себя педофилом и очень переживал из-за этого, хотя о его преступлениях против детей ничего неизвестно. Однажды он публично обнажился, после чего был внесен в список лиц, совершивших половые преступления.

Следствие установило, что Роуч самостоятельно нанес себе фатальную рану и не находился при этом под воздействием алкоголя или иных веществ. В Совете по здравоохранению заявили о необходимости ужесточить контроль над пациентами с расстройствами психики, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагических происшествий.

Ранее сообщалось, что мужчина из Бразилии простил жену, смывшую в унитаз его пенис. Женщина явилась в полицейский участок с братом и призналась, что отрезала супругу пенис.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Теперь война неизбежна». Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что Россия не получит назад Аляску

      Эмили Ратаковски показала откровенные фото с отдыха

      Жителей казахского города попросили покинуть дома из-за землетрясения

      Демократы и республиканцы снова не смогли договориться о помощи Украине

      Мужчина назвал свой пенис бесполезным и отрезал его

      Некоторым россиянам напомнили о повышении пенсий в феврале

      В Германии призвали готовиться к войне с Россией

      Американский журналист рассказал о зависимости Зеленского

      Стало известно о подвиге танкового батальона ВС России

      Трамп назвал Путина влиятельным человеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше