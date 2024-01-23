Мужчина назвал свой пенис бесполезным и отрезал его

В Великобритании закончилось расследование дела мужчины из Уэльса, которого нашли в парке с отрезанными гениталиями. Об этом сообщает North Wales Live.

63-летнего Реджинальда Алана Роуча обнаружила в городе Бангор бывшая медсестра Маргарет Вебстер 6 ноября 2022 года. Мужчина лежал на траве без движения. Вебстер заметила, что его спортивные штаны испачканы кровью в районе паха. По ее словам, пострадавший стонал, а его пульс почти не прощупывался.

Прибывшие на место врачи обнаружили, что у Роуча отрезан пенис. Мужчину доставили в больницу, однако из-за большой кровопотери спасти его не удалось. Медики обратились в полицию. Вскоре стало ясно, что Роуч лишил себя гениталий самостоятельно. Выяснилось, что у мужчины были проблемы с психикой. Лечащий врач вспомнил, что в беседе с ним Роуч назвал свои гениталии бесполезными.

Родные мужчины рассказали, что в 2022 году он получил тяжелую травму головы и с тех пор не мог работать. Ему диагностировали шизофрению и раздвоение личности. Роуч считал себя педофилом и очень переживал из-за этого, хотя о его преступлениях против детей ничего неизвестно. Однажды он публично обнажился, после чего был внесен в список лиц, совершивших половые преступления.

Следствие установило, что Роуч самостоятельно нанес себе фатальную рану и не находился при этом под воздействием алкоголя или иных веществ. В Совете по здравоохранению заявили о необходимости ужесточить контроль над пациентами с расстройствами психики, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагических происшествий.

Ранее сообщалось, что мужчина из Бразилии простил жену, смывшую в унитаз его пенис. Женщина явилась в полицейский участок с братом и призналась, что отрезала супругу пенис.