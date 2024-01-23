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05:54, 23 января 2024Мир

В Китае произошло землетрясение

Второе за сутки землетрясение произошло в Синьцзяне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Второе за сутки землетрясение произошло в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как отметили журналисты, земные толчки зафиксировали в в 09:18 по пекинскому времени (в это время в Москве было 04:18). Магнитуда земных колебаний составила 5,2. Эпицентр находился в точке с координатами 41,19 градуса северной широты, 78,84 градуса восточной долготы.

Китайский центр сейсмологических сетей (CENC) добавил, что очаг находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее вблизи Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители начали массово покидать дома в ожидании новых толчков.

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      Марина Совина
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