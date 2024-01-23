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10:08, 23 января 2024Экономика

Число живущих по средствам россиян резко выросло

ВЦИОМ: 56 процентов россиян почти никогда не берут деньги в долг

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За последние 20 лет в России выросло число живущих по средствам граждан. Больше половины россиян почти никогда не берут деньги в долг, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для сравнения, в 2004 году доля россиян, которые почти никогда не занимали денежные средства, оценивалась лишь в 36 процентов. Таким образом, за последние 20 лет показатель увеличился на 20 процентных пунктов.

По итогам опроса выяснилось, что чаще других избегает занимать деньги молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (62 процента) и представители поколения старше 60 лет (67 процентов). Предпочитают не брать средства в долг жители Москвы и Санкт-Петербурга (по 64 процента). Кроме того, практически никогда не прибегают к займам россияне, которые довольны своим финансовым положением (66 процентов).

Исследование проводилось 13 января 2024 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщало, что по итогам декабря 2023 года россияне взяли минимальные за пять лет 429 миллиардов рублей кредитных средств. В последний раз показатель был ниже только в 2017-м (319,2 миллиарда). Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая ужесточение кредитного регулирования со стороны Центробанка.

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      Анатолий Акулов
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