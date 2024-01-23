Раскрыта возможная польза темного шоколада

Scientific Reports: темный шоколад связан со снижением риска гипертензии

Китайские ученые раскрыли возможную пользу темного шоколада. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Scientific Reports, существует связь между потреблением темного шоколада и снижением риска эссенциальной гипертензии. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на агрегаторе медицинских научных новостей Medicalxpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные Отделением интегративной эпидемиологии MRC Бристольского университета, которые включают в себя генетические профили 64 945 человек европейского происхождения. Было проверено влияние употребления темного шоколада на риск таких заболеваний, как сердечная недостаточность, тромбы, инсульт, ишемическая болезнь сердца, а также эссенциальная гипертензия.

Была выявлена значительная связь между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска эссенциальной гипертензии, а также некоторая связь между потреблением темного шоколада и снижением риска венозной тромбоэмболии. Связи с другими заболеваниями обнаружено не было.

Гипертонией называют хроническое высокое кровяное давление. Термин «эссенциальная гипертензия» используется в том случае, если причиной высокого кровяного давления является неизвестный фактор, а не какое-либо другое заболевание.