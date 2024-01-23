Названа истинная причина пропажи в Иране дождевых облаков

Метеоролог Оздемир: обвинения Турции в краже облаков в Иране безосновательны

Обвинения Турции в краже дождевых облаков в Иране не имеют под собой оснований. Истинную причину засухи в стране агентству РИА Новости назвал метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир.

К засушливой погоде в Иране, по словам эксперта, привело глобальное потепление. Любые разговоры о стороннем вмешательстве, тем более о краже облаков — намеренное введение в заблуждение, уверен синоптик. Турция на себе испытала капризы стихии. Так, в 2023 году страну накрыла аномальная жара и засуха. В течение нескольких месяцев Турция страдала от дефицита осадков, запасы воды в водохранилищах снизились до минимума. В то же время к западу от государства, в Греции, Болгарии и Румынии, шли проливные дожди. В экстремальной погоде, наблюдающейся в мире в последнее время, если кто-то и виновен, то это крупные державы, которые продолжают использовать ископаемое топливо, полагает Оздемир.

О подозрениях в погодных манипуляциях писало издание Forbes. Согласно теории, турецкая сторона может использовать технологию засева облаков для ведения экологической войны против соседей. Еще в 2018 году представитель Корпуса стражей исламской революции заявлял о влиянии на иранский климат извне. Власти Ирана уже создали рабочую группу для расследования причин засухи в стране.

Ранее власти пакистанской провинции Пенджаб решили искусственно вызвать дождь. С целью улучшить качество воздуха над десятью районами города Лахор распылили йодид серебра. Летом для этого же используют поваренную соль, смешанную с водой.

