Пакистан нашел решение глобальной проблемы в соли

В Пакистане для борьбы с загрязнением воздуха распылили соль

В Пакистане для борьбы с загрязнением атмосферы стали манипулировать погодой. Власти провинции Пенджаб решили искусственно вызвать дождь, пишет The Guardian.

С целью улучшить качество воздуха над десятью районами города Лахор распылили йодид серебра. В зависимости от сезона распыляют разные вещества. Летом для этого же используют поваренную соль, смешанную с водой. Вещество приводит к образованию тумана, который, соединяясь с облаками, вызывает дождь. Практику «облакообразования» пакистанцы переняли от Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Индии.

Последствия таких погодных манипуляций непредсказуемы, предупреждают экологи. Передозировка распыляемых в атмосфере веществ может привести к ливням и граду. Искусственный дождь — паллиативное решение проблемы, считают в Международном союзе охраны природы. Такой метод может привести к засушливой погоде и даже усугубить ситуацию со смогом. Вместо этого стоит уделять внимание сокращению вредных выбросов от работы предприятий, транспорта и сжигания отходов, считают специалисты.

Ранее эксперты назвали город с самым грязным в мире воздухом. Содержание загрязняющих веществ в воздухе Нью-Дели почти в 20 раз превышает безопасные показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вдыхая городской воздух, индиец укорачивает свою жизнь в среднем на 5,3 года.