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18:07, 23 октября 2023Среда обитания

Назван город с самым грязным воздухом в мире

Bloomberg: Нью-Дели назвали самым загрязненным городом в мире

Фото: Raj K Raj / Hindustan Times / Getty Images

В индийской столице Нью-Дели зафиксированы максимальные показатели содержания в воздухе загрязняющих веществ в мире. Меры властей по снижению их числа не приносят плодов, пишет Bloomberg со ссылкой на экологов и данные швейцарской компанией IQ Air.

Индекс качества воздуха в Нью-Дели достиг 346, в Мумбаи — 177. По сведениям IQ Air, в столице Индии концентрация мелких частиц составила 296 микрограммов на кубический метр воздуха. Это почти в 20 раз превышает безопасные показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Исследования Чикагского университета показали, что, вдыхая грязный воздух, индиец укорачивает свою жизнь в среднем на 5,3 года.

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К такому уровню загрязнения атмосферного воздуха привело активное сжигание отходов сельскохозяйственных культур в пригороде, а также вредные выбросы от автотранспорта и угольных электростанций. За последние пять лет сельскохозяйственные пожары вблизи столицы стали случаться намного реже. Однако на фоне роста населения в Индии экологическую ситуацию в регионе усугубляют неэкологичные технологии строительства и газовые плиты. Эксперты Центра исследований энергетики и чистого воздуха также указывают на халатность руководства столичных электростанций к установке систем контроля загрязняющих веществ и выбросов. В Институте энергетики и ресурсов Нью-Дели пояснили, что загрязняющие вещества плохо рассеиваются из-за слабой силы ветра и понизившейся температуры.

Ранее в Нью-Дели запретили зажигать петарды и фейерверки в преддверии проведения в столице «Фестиваля огней». Этим правительство хотело повысить уровень борьбы с загрязнением воздуха в зимний сезон, когда качество воздуха в Индии традиционно достигает опасного для здоровья населения уровня. В 2022 году этот фестиваль IQ Air назвала причиной грязного воздуха в городе.

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      Виктория Клабукова
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