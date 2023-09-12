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01:31, 12 сентября 2023Среда обитания

В Индии нашли необычный способ борьбы с загрязнением воздуха

Власти Нью-Дели ввели запрет на фейерверки в преддверие «Фестиваля огней»

Фото: Amit Dave / Reuters

Власти Нью-Дели ввели запрет на использование петард и фейерверков в преддверии проведения в столице «Фестиваля огней», который посвящен главному индийскому и индуистскому празднику Дивали. Об этом заявил министр окружающей среды столицы азиатской страны Гопал Рай, его слова приводит Reuters.

В этом году празднование Дивали было запланировано на середину ноября. Запрет на использование пиротехники был обусловлен стремлением местных властей повысить уровень борьбы с загрязнением воздуха в зимний сезон, когда качество воздуха в Индии традиционно достигает опасного для здоровья населения уровня, уточнил Рай.

Под ограничение попало не только использование, но также производство, хранение, продажа и онлайн-доставка любых типов петард и фейерверков. В связи с запретом от местной полиции потребовали отказаться от выдачи лицензий на все виды пиротехники, заключил индийский чиновник.

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Нью-Дели является одним из самых загрязненных городов мира. В зимний сезон в индийской столице обычно фиксируется всплеск респираторных заболеваний среди жителей мегаполиса, из-за чего местным властям приходится закрывать учебные заведения и объявлять режим чрезвычайной ситуации. Пик загрязнения воздуха в столице обусловлен в том числе сжиганием соломенной стерни в соседних областях после сбора урожая зерновых культур.

Во время «Фестиваля огней» проблемы усугубляются в еще большей степени. Дым от сотен петард оставляет город окутанным токсичной дымкой, а более холодный воздух дольше сохраняет оседающие в атмосфере вредные газы и пыль. Чтобы избежать подобного сценария в этом году, правительство планирует провести деловые переговоры в середине сентября с климатологами. По итогам обсуждения будет представлен полноценный план действий в городе по борьбе с загрязнением воздуха.

В конце августа Bloomberg подсчитал, что властям Индии потребуются инвестиции в размере 12,7 триллиона долларов для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. До истечения установленного срока будут необходимы ежегодные вложения в размере 438 миллиардов долларов. Денежные средства нужны для модернизации и строительства новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

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    Анатолий Акулов
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