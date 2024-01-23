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17:04, 23 января 2024Россия

Депутат обратилась в органы из-за выброшенной в ДНР гумпомощи

Депутат ГД Стенякина обратилась в органы из-за выброшенной в ДНР гумпомощи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы из-за выброшенной в Донецкой народной республике гумпомощи. Об этом сообщает РБК.

Депутат рассказала изданию, что связалась с местными волонтерами, и те подтвердили ей, что переданные для региона товары в самом деле оказались выброшены.

«Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — сообщила парламентарий.

Как стало известно ранее, недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам СВО. Выброшенную гуманитарную помощь в Амвросиевке обнаружил волонтер. Он показал найденные им носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты. Волонтер отметил, что вся гуманитарная помощь раскатана бульдозером и трактором.

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