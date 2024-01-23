В России раскатали бульдозером гуманитарную помощь бойцам СВО

На границе Ростовской области и ДНР груз с помощью бойцам СВО нашли на свалке

В Донецкой народной республике недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом волонтер Александр Закутний рассказал порталу 161.ru.

Выброшенную гуманитарную помощь мужчина нашел в Амвросиевке. Он показал обнаруженные им носилки, подсумки, средства личной гигиены. «Очень много было там медицины», — сказал волонтер.

По словам Закутнего, местные жители рассказали ему, что речь идет о фуре с гуманитарной помощью. «Там все раскатано было бульдозером и трактором», — подчеркнул он.

Волонтер признался, что больше всего его удивил найденный там же ящик с письмами детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний.

Мужчина считает, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле. «Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть сгортать (сгребать — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил он.

Ранее жительница Курска присвоила 1,5 миллиона рублей, собранных волонтерами для помощи участникам спецоперации. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, ее взяли под стражу в зале суда.