Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

В Курске женщина села на 5 лет за хищение 1,5 млн руб, собранных бойцам СВО

Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам лишения свободы Татьяну Кметь за хищение свыше полутора миллиона рублей, собранных волонтерскими движениями «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Осужденная отправится в колонию общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

Из материалов дела следует, что Кметь предложила свою помощь добровольцам, оказывающим гуманитарную поддержку военнослужащим Вооруженных сил России и мирным жителям в зоне СВО. Она убедила волонтеров в том, что у нее есть возможность приобрести необходимые бойцам товары по низким ценам. Ей поверили и перечислили собранные средства на указанные ею банковские счета для закупки гуманитарной помощи.

Однако Кметь потратила деньги на свои нужды.