Древнеримский артефакт-загадка найден в Великобритании

В Великобритании команда археологов-любителей нашла древнеримский додекаэдр

Группа археологов-любителей из Великобритании обнаружила таинственный древнеримский артфакт. Об этом сообщает Miami Herald.

В июне 2023 года археологическое сообщество Norton Disney History and Archaeology Group под началом Ричарда Паркера впервые начало раскопки в Линкольншире. После необходимых измерений команда вырыла четыре траншеи. В них члены экспедиции нашли «много римской керамики, датируемой вторым-четвертым веком, несколько зубов и костей животных, а также несколько небольших металлических предметов». Все находки были ожидаемыми, но в последний день раскопок они нашли предмет-загадку.

«Через несколько минут мы поняли, что обнаружили очень редкий галло-римский додекаэдр из медного сплава, который поразил нас всех», — сказал Паркер. Это 33-й додекаэдр, найденный на территории Римской Британии, и первый, найденный в регионе. По словам Паркера, 1700-летний артефакт находится в «первозданном» состоянии. Додекаэдр был «намеренно помещен» рядом с керамикой в своего рода яму.

Римские додекаэдры — это двенадцатигранные полые металлические объекты. Каждая сторона представляет собой пятиугольник с равными сторонами, при этом на каждом угле расположено нечто вроде металлического шарика. Обычно додекаэдры по размеру сравнимы с кулаком взрослого человека. Разгадать назначение этого предмета до сих пор не удалось, его называют «одной из величайших загадок археологии». В древней литературе описаний додекаэдра до сих пор не нашли.

Они не стандартного размера, поэтому не могли быть измерительными приборами. На них не находят признаков износа, поэтому они не были инструментом. И это не приспособления для вязания. На создание нашего додекаэдра было потрачено огромное количество времени, энергии и навыков, поэтому он не использовался для повседневных целей, особенно с учетом доступности альтернативных материалов, при помощи которых можно было бы достичь той же цели команда археологов Ричарда Паркера

Команда проконсультировалась с экспертом по додекаэдрам, который проанализировал артефакт и пришел к выводу, что он, скорее всего, был «религиозным или ритуальным объектом, использовавшимся в религиозной практике во времена Римской империи».

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