Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:51, 22 января 2024Из жизни

Рабочие случайно нашли отлично сохранившийся меч возрастом в тысячу лет

В Польше рабочие нашли меч Ульфберта возрастом более тысячи лет на дне Вислы

Фото: Sports and Recreation Centre in Wyrzyszko

В Польше во время углубления дна реки Висла рабочие наткнулись на меч возрастом более тысячи лет. Об этом пишет Daily Mail.

Торчащий из донных отложений меч случайно заметили недалеко от города Влоцлавек в Куявско-Поморское воеводстве. Артефакт был передан ученым Университета Николая Коперника в Торуне, которые датировали его периодом до 950 года нашей эры. Они также отметили, что клинок отлично сохранился.

Выяснилось, что рабочие случайно наткнулись на один из так называемых мечей Ульфберта. В Европе было найден более 170 таких мечей, однако на территории Польше только восемь. Эти мечи изготавливались в IX-XI веках из углеродистой стали и по своим боевым качествам превосходили большинство конкурентов.

Материалы по теме:
За миллиардами Каддафи идет тайная охота. Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
За миллиардами Каддафи идет тайная охота.Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
30 апреля 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

«Их изготовляли особым способом, с использованием углеродистой стали строго определенного состава. Количество такой стали было очень точно подобрано, что делало меч крайне прочным и гибким», — рассказал реставратор Самбор Гавинский.

Он также отметил, что эти мечи изготавливалась в Центральной Европе, но где именно, в данный момент неизвестно. Ученые также предположили, что найденный в Висле меч мог быть сделан во времена викингов, так как около 40 аналогичных клинков было обнаружено в Норвегии.

Название «мечи Ульфберта» они получили из-за надписи VLFBRHT (то есть Ульфберт), наносившейся на клинок. По одной из версий, изначально делавший эти мечи мастер помещал на них свое имя, а позже оно стало названием аналогичных изделий.

Ранее группа археологов-добровольцев обнаружила несколько древних кладов на территории Германии. Среди находок оказались семь мечей, восемь тысяч серебряных монет, ювелирные изделия и керамика.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

      В ООН призвали провести независимое расследование удара по Донецку

      Российский вирусолог высказался об опасности древних зомби-вирусов из Арктики

      Мужчина отправлял интимные видео 12-летней девочке и получил семь лет колонии

      56-летняя Николь Кидман вышла в свет в откровенном платье и была обругана в сети

      Арабские туристы кардинально пересмотрели взгляды на Россию

      Выбросившая кота Твикса на мороз проводница объяснила свой поступок

      На Украине назвали сумму оборонных расходов в 2023 году

      В Госдуме назвали пиар-акцией указ Зеленского о территориях России

      Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу при простуде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше