Джигурда назвал ошибку Ивлеевой на «голой вечеринке»

Джигурда: Ивлеева должна была объявить сбор для СВО на «голой вечеринке»

Российский актер Никита Джигурда прокомментировал скандальную «голую вечеринку» и назвал ошибку организовавшей ее ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Его цитирует NEWS.ru.

По мнению актера, если бы блогерша объявила, что доходы со скандального мероприятия пойдут на нужды специальной военной операции (СВО) на Украине, то ситуация сложилась бы иначе.

Он также отметил, что на момент проведения вечеринки никто из ее участников не поддержал СВО и не был в Донбассе. «А вот если бы на "голой вечеринке" Ивлеева вышла и сказала бы: "Давайте выпьем за ребят в Донбассе, благодаря которым мы здесь можем веселиться", а потом заявила, что сбор от этого мероприятия пойдет на госпитали и медикаменты, то все, что они там делали, было бы воспринято по-другому», — предположил Джигурда.

Ранее стало известно, что концерт российской эстрадной певицы Лолиты Милявской в подмосковном городе Раменское отменили после ее участия в «голой вечеринке».