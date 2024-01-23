Концерт Лолиты отменили в Подмосковье

RT: в подмосковном городе Раменское отменили концерт певицы Лолиты Милявской

Концерт российской эстрадной певицы Лолиты Милявской в подмосковном городе Раменское отменили после ее участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Об этом Минкультуры Московской области сообщило общественникам из движения «Зов народа». Выступление было запланировано на 15 февраля. Отмечается, что зрители могут вернуть билеты.

Ранее Лолита объяснилась за свой пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского, назвав интерес к этому результатом работы украинской стороны.

Негодование активистов вызвало участие певицы в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Лолита признавалась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.