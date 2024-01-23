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12:59, 23 января 2024Культура

Концерт Лолиты отменили в Подмосковье

RT: в подмосковном городе Раменское отменили концерт певицы Лолиты Милявской

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Концерт российской эстрадной певицы Лолиты Милявской в подмосковном городе Раменское отменили после ее участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Об этом Минкультуры Московской области сообщило общественникам из движения «Зов народа». Выступление было запланировано на 15 февраля. Отмечается, что зрители могут вернуть билеты.

Ранее Лолита объяснилась за свой пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского, назвав интерес к этому результатом работы украинской стороны.

Негодование активистов вызвало участие певицы в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Лолита признавалась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.

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      Варвара Кошечкина
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