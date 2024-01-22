Лолита прокомментировала пост с поздравлением Зеленского

Лолита назвала интерес к посту о Зеленском результатом работы украинской стороны

Российская певица Лолита Милявская объяснилась за свой пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского, назвав интерес к этому результатом работы украинской стороны. Ее обращение опубликовано в Telegram-канале.

Лолита опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в апреле 2019 года. Тогда певица пошутила, что берет билет в Киев, и допустила, что с приходом Зеленского ситуация на Украине изменится к лучшему.

«Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», — прокомментировала ситуацию знаменитость.

Говоря о повышенном ажиотаже вокруг своего старого поста, она объяснила, что это надо только Украине, «чтобы мы друг другу горло перегрызли».

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Лолита потеряла более семи миллионов рублей из-за отмены концертов после участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам медиаменеджера, артистка «зашла не в ту дверь».