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18:39, 15 января 2024Культура

Лолита потеряла миллионы после голой вечеринки Ивлеевой

Лолита потеряла более семи миллионов рублей после голой вечеринки Ивлеевой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Эстрадная певица Лолита Милявская потеряла миллионы после участия в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом MK.RU рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам медиаменеджера, артистка «зашла не в ту дверь». «Безусловно, после данной вечеринки пострадали многие артисты. И Лолита из-за отмены концертов потеряла, конечно, очень много — порядка более 7 миллионов рублей уж точно. Для нее и ее большого коллектива это ужасно», — сказал Дворцов.

Ранее рэпер Vacio, осужденный за появление голым на вечеринке, обвинил экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову в скандале вокруг мероприятия. Артистка, в свою очередь, заявила, что не снимала ролик, где носок, который Vacio надел на половой орган, стягивают другие гости мероприятия.

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      Варвара Кошечкина
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