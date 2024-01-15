Орлова ответила на обвинения Vacio в создании скандала вокруг голой вечеринки

Орлова опровергла обвинения Vacio в создании скандала вокруг голой вечеринки

Российская певица и экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова ответила на обвинения рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) в создании скандала вокруг голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом она сообщила в разговоре с «Газетой.Ru».

Артистка заявила, что не снимала ролик, где носок, который Vacio надел на половой орган, стягивают другие гости мероприятия. Более того, по словам Орловой, она даже не видела компрометирующего видео.

«Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому-то станет легче, я, так же как и несколько человек, не избежала негативных последствий [вечеринки]», — поделилась певица.

Ранее рэпер Vacio, осужденный за появление голым на вечеринке, обвинил экс-солистку группы «Блестящие» в скандале вокруг мероприятия.

По словам музыканта и его защиты, именно певица занималась распространением компрометирующих видео с голой вечеринки, а также сняла и выложила ролик, в котором носок Vacio стягивают, оставляя артиста полностью голым. При этом Орлова, по мнению рэпера, избежала неприятных последствий, так как нигде «не засветилась».