Уумер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

В Петербурге скончался вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) скончался в Петербурге в возрасте 51 года. Об этом в Telegram-канале рассказал редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн.

По его словам, он не верит в смерть музыканта. «Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает», — отметил журналист. От чего умер Ефременко, он не уточнил.

Петербургская музыкальная группа Marksheider Kunst была образована в 1992 году студентами Горного университета. Группа одной из первых начала исполнять на российской рок-сцене музыку в стиле ска, румбы, афробит и сальсы. Песни группы звучат в фильмах «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе-2» и других.

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