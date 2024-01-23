Рэпер Егор Крид стал потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве

Российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) стал потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

В марте прошлого года рэпер давал концерт в Архангельске, организацией которого занималась фирма «Твой концерт». Спустя несколько месяцев представители музыканта подали в суд на генерального директора компании Антона Поповича, обвинив его в неисполнении обязательств по договору. Команде Крида удалось отсудить у организатора концерта 12 миллионов рублей, после чего певец написал на Поповича заявление в полицию, обвинив его в мошенничестве.

По словам представителей музыканта, организатор предоставил фейковые документы о перечислении денег, а счета фирмы «Твой концерт» были пусты. По версии адвокатов Крида, Попович забрал все деньги с выступления себе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Попович признал свою вину, однако не стал рассказывать о мотивах.

Ранее Егор Крид потребовал от главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной миллион рублей.