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20:20, 23 января 2024Мир

Евросоюз призвали показать мускулы

Премьер Бельгии де Кроо: ЕС должен самостоятельно поддерживать Украину

Европейский союз (ЕС) должен быть готов самостоятельно поддерживать Украину и «показать мускулы». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает ТАСС.

Де Кроо выступил с заявлением в ходе лекции в Лондонской школе экономики. Он подчеркнул роль США в поставках военной помощи Украине, но подчеркнул, что европейские государства должны быть готовы продолжать оказывать поддержку Украине самостоятельно.

«Нам также нужны мускулы. У нас привычка говорить, но, возможно, у нас нет привычки демонстрировать мускулы, и я думаю, что мы должны чаще делать это», — заявил политик. Он добавил, что важно не только оказывать Украине финансовую помощь, но и наращивать собственную оборонную промышленность.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «старым психозом» предложение ЕС выделить средства Украине в размере пяти миллиардов долларов на военную помощь. Он добавил, что переговоры о выделении помощи Украине станут «жестким спором».

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      Юрий Леонов
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