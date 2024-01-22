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12:20, 22 января 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил о «старом психозе» ЕС по отношению к Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал «старым психозом» выделение средств Украине

Фото: John Thys / Reuters

Предложение Европейского союза (ЕС) выделить средства Украине в размере пяти миллиардов долларов на военную помощь является «старым психозом». Об этом написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Хотя год и новый, военный психоз старый... Меж тем прошедшие дни и недели неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, лишь растет число погибших и уровень разрушений. Чем дольше продлится война, тем тяжелее будут потери. Как можно этого не осознавать?» — отметил дипломат.

Сийярто также добавил, что переговоры о выделении помощи Украине станут «жестким спором» в преддверии первого за 2024 год заседания глав МИД стран ЕС.

Ранее стало известно о планах Европейской службы внешних связей разработать новый способ военной поддержки Украины на сумму более 20 миллиардов евро. Данная идея вызвана разногласиями внутри сообщества на фоне выделения новых пакетов помощи.

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      Максим Габриелян
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