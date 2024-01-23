Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:32, 23 января 2024Бывший СССР

Украинский генерал внезапно посетил Артемовск

Генерал Сырский заявил о напряженной для ВСУ осбстановке под Артемовском

Фото: Globallookpress.com

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский внезапно посетил бригады на северском и артемовском направлениях, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что продолжает работу с командирами бригад на северском и артемовском направлениях. «Обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», — указал военный.

Он добавил, что заслушал идеи командирова по дальнейшему ведению боевых действий. «Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности и устранения проблемных вопросов», — добавил он.

Ранее командир группы спецназа Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Дон заявил, что подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на артемовском направлении в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо вооружиться». Министр обороны Германии призвал готовиться к военному конфликту с Россией

      Пассажирок самолета заставили переодеться из-за непристойных нарядов

      Секс-коуч дала совет взрослым девственницам

      Военный назвал уникальную особенность украинского конфликта

      Стало известно о разногласиях Франции и Германии из-за помощи Украине

      Российскому фотографу предъявили обвинения в госизмене

      В Великобритании высказались о поставке Украине беспилотных авиационных систем

      В Швеции призвали проверить использование Украиной переданного ей оружия

      Украинский генерал внезапно посетил Артемовск

      Оставшиеся в Севастополе украинские корабли распилят на металл

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше