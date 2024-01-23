Украинский генерал внезапно посетил Артемовск

Генерал Сырский заявил о напряженной для ВСУ осбстановке под Артемовском

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский внезапно посетил бригады на северском и артемовском направлениях, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что продолжает работу с командирами бригад на северском и артемовском направлениях. «Обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», — указал военный.

Он добавил, что заслушал идеи командирова по дальнейшему ведению боевых действий. «Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности и устранения проблемных вопросов», — добавил он.

Ранее командир группы спецназа Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Дон заявил, что подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на артемовском направлении в Донбассе.