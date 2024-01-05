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07:53, 5 января 2024Россия

Стало известно об отступлении ВСУ под Артемовском

Разведчик Дон: ВСУ отодвинули позиции на ряде участков под Артемовском

Командир группы спецназа Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Дон заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отодвинули свои позиции на ряде участков на артемовском направлении в Донбассе. Об этом передает РИА Новости.

Разведчик заявил об отступлении ВСУ под Артемовском и подчеркнул, что украинские военные отошли вглубь своей обороны. «Мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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