Генсек НАТО анонсировал масштабные инвестиции в производство боеприпасов

Генсек НАТО Столтенберг анонсировал масштабные инвестиции в размере $1,2 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал масштабные инвестиции в производство 155-милиметровых боеприпасов в размере 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Война на Украине превратилась в битву боеприпасов», — заявил генсек после церемонии подписания соглашения в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что производимые боеприпасы будут направлены либо Вооруженным силам Украины, либо тем странам НАТО, чьи запасы истощились за последнее время.

Ранее Столтенберг назвал Североатлантический альянс самым успешным военным объединением за всю историю. Он также призвал возможного преемника сделать все для удержания единства блока.