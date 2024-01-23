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12:48, 23 января 2024Мир

Генсек НАТО объяснил усиление альянса у границ России

Столтенберг: НАТО усилило присутствие у границ РФ, чтобы предотвратить конфликт
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

НАТО усилило присутствие у границ России, чтобы предотвратить возможный военный конфликт, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

Столтенберг объяснил, что одной из главных целей НАТО на данный момент является поддержка Украины. «Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — сказал он, добавив, что для этого альянс активно усиливает свой восточный фланг.

Ранее Столтенберг анонсировал масштабные инвестиции в производство 155-милиметровых боеприпасов в размере 1,2 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что производимые боеприпасы будут направлены либо Вооруженным силам Украины, либо тем странам НАТО, чьи запасы истощились за последнее время.

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      Виктория Кондратьева
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